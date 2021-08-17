В Латвии незаконное пересечение границы приравняют к тяжким преступлениям

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии поддержало поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение наказания за незаконное пересечение латвийской границы, сообщает Delfi.В поправках говорится, что незаконное пересечение границы должно признаваться тяжким преступлением. Если раньше за это можно было максимально получить два года тюремного срока, то теперь - четыре.Министерство внутренних дел подчеркивает: наказание необходимо ужесточить, поскольку в последние недели растет число подобных нарушений.Ранее правительство Латвии из-за наплыва мигрантов приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.-0-