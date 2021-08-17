В Латвии незаконное пересечение границы приравняют к тяжким преступлениям

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии поддержало поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение наказания за незаконное пересечение латвийской границы, сообщает Delfi.
В поправках говорится, что незаконное пересечение границы должно признаваться тяжким преступлением. Если раньше за это можно было максимально получить два года тюремного срока, то теперь - четыре.
Министерство внутренних дел подчеркивает: наказание необходимо ужесточить, поскольку в последние недели растет число подобных нарушений.
Ранее правительство Латвии из-за наплыва мигрантов приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.-0-
В поправках говорится, что незаконное пересечение границы должно признаваться тяжким преступлением. Если раньше за это можно было максимально получить два года тюремного срока, то теперь - четыре.
Министерство внутренних дел подчеркивает: наказание необходимо ужесточить, поскольку в последние недели растет число подобных нарушений.
Ранее правительство Латвии из-за наплыва мигрантов приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.-0-