В Латвии ослабление карантина - открываются музеи, библиотеки и концертные залы

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые послабления ограничений в Латвии в рамках режима ЧП в связи пандемией коронавируса вступают в силу 12 мая, хотя, по решению правительства, режим продлен до 9 июня, сообщает ТАСС.

В числе ослаблений - возможность собираться группами на мероприятия при участии не более 25 человек, сохранении дистанции 2 м и длительности не дольше трех часов. Ограничений по времени для мероприятий на открытом воздухе нет, в том числе для пикетов, митингов, собраний, шествий и религиозных мероприятий.

После 12 мая в Латвии постепенно возобновят работу музеи, библиотеки, кинотеатры и концертные залы, а культурные, спортивные и развлекательные заведения смогут работать до полуночи. Торговые центры смогут работать по выходным и праздничным дням. Для детей в возрасте от пяти до шести лет откроются детские сады.

Туроператорам разрешат организовывать поездки по странам Балтии. С 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного передвижения.

Правительство Латвии также постановило, что после 12 мая в общественном транспорте будут обязательными защитные маски.

Как заявил ранее журналистам премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, коронавирус не побежден, потому всем следует продолжать соблюдать осторожность.

По его словам, у правительства Латвии есть план, как постепенно вернуться к нормальной жизни. "Конечно, не к прежней жизни, но мы видим, как вырисовывается новое понятие "нормальной жизни". Шаг за шагом мы двигаемся к тому, чтобы ограничений было как можно меньше, но при этом мы должны следить за тем, чтобы не было новых вспышек и бесконтрольного распространения вируса", - подчеркнул он.-0-