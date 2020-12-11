В Латвии от COVID-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, корейский режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря перестал выходить на связь. 11 декабря поступила информация о смерти режиссера от осложнений коронавирусной инфекции, сообщает портал Delfi.

В Латвию 59-летний режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в планах всемирно известного режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам.

"Сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1.20 ночи 11 декабря от осложнений COVID-19", - сообщил директор ArtDocFest/Riga Виталий Манский. Смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Ким Ки Дук - всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля за ленту "Самаритянка". Также он известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В 2019 году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в 2020-м представил на нем свою новую картину "Растворяться", снятую на русском языке в Казахстане.-0-