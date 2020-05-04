В Латвии потерялся дрон: его ищут 4 самолета и 6 наземных бригад ВС

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии в поисках пропавшего беспилотного летательного аппарата задействованы четыре самолета и шесть наземных бригад национальных Вооруженных Сил. Об этом заявил руководитель Агентства гражданской авиации по чрезвычайным ситуациям и коммуникации Латвии Айвис Винцевс, сообщает латвийское издание Mix News.

Ранее жителей предупредили о неконтролируемо летающем беспилотнике. Его последнее местонахождение - окрестности Бауски и Адажи.

Размер дрона - 3,5 м на 5,5 м, масса - 26 кг. Скорость полета составляет около 70 км/ч.

Жителей, которые заметят беспилотник, призывают звонить в координационный центр поиска и спасения в воздухе. В Twitter Агентство гражданской авиации отмечает, что обнаружить дрон можно по характерному звуку при полете.

Ранее представитель агентства заверил, что дрон не оснащен взрывчатыми средствами. Опасность заключается в неконтролируемом полете.

Из-за пропавшего дрона для гражданских воздушных судов ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 м. Представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните подтвердила, что из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx Урумчи - Рига совершил посадку в Таллине.

2 мая во время полета дрона по техническим причинам отключилась система управления. Рассматриваются различные сценарии событий, в том числе допускается, что дрон уже приземлился. Как сообщило Агентство гражданской авиации, летательный аппарат не принадлежит военным службам ни одного государства.-0-