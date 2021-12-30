В Латвии при оплате счетов за отопление могут столкнуться с трудностями до 40% домохозяйств

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии на фоне повышения цен на отопление и электроэнергию проблема оплаты коммунальных услуг коснется не только бедных слоев населения, но и тех, чей доход относительно высокий. Об этом пишет Baltnews со ссылкой на данные Латвийского союза самоуправлений.

Даугавпилсский городской совет объявил в городе энергетический кризис местного значения. Из-за высокой цены на природный газ тариф на отопление в городе в следующем году может вырасти в три раза.

По сведениям Латвийского союза самоуправлений, аналогичные проблемы есть и в других муниципалитетах страны. По оценкам местных властей, уже в прошлом году проблемы с оплатой отопления были у 20% домохозяйств, а с ростом цен до 40% домохозяйств могут столкнуться с трудностями при оплате счетов.

В Латвийском союзе самоуправлений говорят, что самые высокие тарифы установлены в Риге и ее окрестностях, в Цесисе, Смилтене, Гробине и Кандаве. Так, за последние месяцы цены на отопление в Риге выросли на 43%.

Проблема повышения цен на отопление обошла те места, в которых топят щепой, дровами, гранулами, а также организации, у которых заключены договоры с поставщиками газа с более длительными сроками.

Согласно социологическим опросам, 57% жителей Латвии этой зимой попытаются уменьшить оплату за коммунальные услуги, сэкономив на потреблении энергоресурсов. Каждый десятый планирует уменьшить сумму коммунальных платежей за счет экономии на отоплении.

Вместе с тем Министерство экономики Латвии заверяет, что в стране достаточно энергоресурсов, таких как электроэнергия, газ и нефтепродукты, и на всех их хватит. Следовательно, говорят чиновники, система энергоснабжения работает как положено, а энергетического кризиса, о котором ранее заявили в Даугавпилсском самоуправлении, в стране нет.-0-