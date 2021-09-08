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08 сентября 2021, 10:13

В Латвии при строительстве восточной границы украли 3 млн евро

Фото из архива
Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители предприятия вместе с пограничниками и специалистом по технадзору украли из средств Государственной пограничной службы Латвии более трех млн евро, сообщает Delfi со ссылкой на Бюро внутренней безопасности.

"Бюро внутренней безопасности Латвии обратилось в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении двух сотрудников пограничной службы, специалиста по технадзору и представителей предприятия, которых подозревают в краже более трех млн евро в рамках уголовного процесса о строительстве восточной границы", - сообщили в бюро.

Речь идет о заключенных договорах в рамках строительства инфраструктуры на латвийско-российской границе и обустройства латвийско-белорусской границы. Бюро получило доказательства того, что представители предприятия с целью снизить строительные издержки договорились о совершении мошеннических действий. В свою очередь, сотрудники Государственной пограничной службы и специалист по технадзору, зная о том, что предприятие подало ложную информацию о выполнении работ, не воспользовались своим правом и не предъявили претензии о неподобающем выполнении договорных обязательств, а вместо этого согласовали работы и утвердили их выполнение.

Таким образом, представители предприятия вместе с пограничниками и специалистом по технадзору украли из средств Государственной пограничной службы более трех млн евро.

Отмечается, что всего на данный момент Бюро внутренней безопасности закончило досудебное расследование и обратилось в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования в рамках уже пяти уголовных процессов, связанных со строительством восточной границы.-0-

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