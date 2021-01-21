В Латвии продлили до 7 февраля введенные из-за COVID-19 ограничения

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии продлило до 7 февраля действующие ограничения для сдерживания распространения COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство LETA.

До указанной даты будет действовать запрет на передвижение в ночное время по выходным: жители страны должны будут соблюдать комендантский час с 29 по 31 января и с 5 по 7 февраля и оставаться дома с 22.00 до 5.00. Покидать место жительства в это время можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или идентификационную карту, удостоверяющую личность, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Правительство Латвии также приняло решение продлить до 7 февраля действующие ограничения, относящиеся к сферам услуг, торговли и образования. По-прежнему будет запрещено предоставлять услуги индустрии красоты, а также услуги, связанные с развлечениями и отдыхом, не будут работать места проведения культурных мероприятий и выставок, а также уличные рынки и ярмарки. С начала следующей недели возобновятся занятия в начальных школах, однако учебный процесс будет проходить удаленно, как и у учащихся 5-12 классов.

Первый случай заражения COVID-19 в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. С тех пор в стране выявлено 58 710 инфицированных, 1 057 из них умерли. На лечении в больницах сейчас находятся 1 105 пациентов. С 13 марта до 9 июня 2020 года в Латвии из-за пандемии действовал режим чрезвычайного положения. С 9 ноября до 6 декабря в стране вновь был введен такой режим, затем его продлили до 11 января, позднее - до 7 февраля.-0-