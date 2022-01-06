В Латвии продлили до конца февраля режим ЧП из-за омикрон-штамма

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии продлило до 28 февраля введенный в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство LETA.

В министерстве здравоохранения отметили, что для предотвращения стремительного распространения инфекции необходимо продолжать уже введенные меры эпидемиологической безопасности, и сейчас недопустимо их смягчение. Омикрон-штамм коронавируса начал быстро распространяться в Евросоюзе в конце 2021 года, и в настоящее время в ЕС каждые два дня количество случаев заболевания удваивается, а в некоторых странах оно уже превысило количество случаев, вызванных дельта-штаммом.

Как подчеркнул на заседании кабмина глава Минздрава Даниэльс Павлютс, в Латвии уже началось стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса. Если 4 января в стране было зарегистрировано 917 случаев заболевания, то 5 января - уже 1 419. "Коллеги, в Латвии началось стремительное локальное распространение омикрона. Наш прогноз, который, к сожалению, сбылся, и в настоящее время темпы роста в Латвии соответствуют прогнозу удвоения в течение двух-трех дней", - сказал он.

С 11 октября до 11 января в Латвии был введен режим чрезвычайного положения для ограничения распространения коронавирусной инфекции. В это время большая часть услуг доступна в "зеленом режиме" - при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или факте перенесенной болезни. На частных мероприятиях могут собираться до 10 человек в помещениях и до 20 человек на улице.-0-