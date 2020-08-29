В Латвии проходит голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу проходит в Латвии, сообщает ТАСС.

Избиратели могут проголосовать на 156 избирательных участках, которые будут открыты до 22:00.

Предварительные результаты голосования станут известны в ночь на воскресенье. Окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее, чем в течение семи дней после выборов - до 5 сентября.

На выборах в Рижскую думу гражданам предстоит избрать 60 депутатов столичного самоуправления. На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть 5%-ный барьер.

Досрочное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу прошло с 26 по 28 августа. За три дня предварительного голосования в выборах приняли участие 19,22% избирателей - 81 228 человек.-0-