В Латвии прошла акция протеста против принудительной вакцинации

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против принудительной вакцинации от коронавируса прошла в Риге, сообщает портал Delfi.

Около 500 человек собрались в центре города в знак несогласия с решением правительства ввести в стране обязательную вакцинацию от COVID-19. Отмечается, что протестная акция была организована партией "Латвия на первом месте".

Глава партии Айнарс Шлесерс заявил, что митингующие выступают не против вакцинации как таковой, а против ее принудительного характера. Основное требование участников акции - свобода выбора.

Как отмечает Delfi, участники пришли на акцию с государственными флагами и плакатами, они также исполнили гимн Латвии и возложили цветы к подножию памятника Свободы. За порядком во время митинга следили несколько десятков полицейских. По словам правоохранителей, во время акции участниками были неоднократно и осознанно нарушены правила противоэпидемиологической безопасности, которые закреплены в законодательстве страны.-0-