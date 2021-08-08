В Латвии разбился частный самолет, пилот погиб

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении небольшого частного самолета в Латвии сегодня погиб пилот, пассажир получил травмы и был госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную полицию республики.

"Сегодня около 13.30 Госполиция получила информацию, что на аэродроме в Приекульской волости Цесисского края разбился самолет. Госполиция работает на месте происшествия и выясняет обстоятельства аварии. В результате аварии пострадал пассажир самолета, он был доставлен в медицинское учреждение, пилот погиб", - говорится в сообщении Госполиции в Twitter.

Агентство гражданской авиации Латвии со своей стороны указало, что разбился зарегистрированный в Литве самолет, в котором находились двое граждан соседней страны. "По предварительной информации, самолет осуществлял взлет. Один человек погиб, а второй был госпитализирован", - отметило ведомство на своей странице в Twitter.

В связи с происшествием Госполиция Латвии возбудила уголовное дело.-0-