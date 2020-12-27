В Латвии - рекордное количество умерших с COVID-19

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии за минувшие сутки от коронавируса умерли 44 человека. Это рекорд по числу умерших за 24 часа в стране, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии.

За последние сутки в стране выявлено 511 новых заболевших. За день до этого инфицированных было 399.

Всего с начала пандемии в Латвии от коронавируса скончалось 559 человек.-0-