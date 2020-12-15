В Латвии с 21 декабря вводят новые ковидные ограничения

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии с 21 декабря на три недели введет новые ограничения против распространения коронавируса. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 17 декабря, сообщил 15 декабря на пресс-конференции премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, передает ТАСС.

"В четверг правительство примет решение о конкретных ограничениях в связи со сложившейся ситуацией, они вступят в силу в понедельник, 21 декабря, и будут действовать в течение примерно трех недель. Какими будут эти ограничения? Во-первых, они не коснутся свободы передвижения и будут опираться в основном на те меры, которые уже введены. Кроме того, каникулы для школьников 1-6-х классов будут продлены на одну неделю", - сказал он по итогам совместного заседания кабинета министров и Совета по кризисному управлению. Кариньш отметил, что будут подготовлены специальные рекомендации о том, как безопасно праздновать Рождество. "Мы хорошо понимаем, что Рождество - это семейный праздник, по возможности его надо провести спокойно", - отметил он. "У нас есть возможность использовать праздничную рождественскую тишину, чтобы уменьшить уровень заболеваемости, мы сможем сделать это, работая вместе. Не собираться и максимально снизить все контакты", - подчеркнул премьер.

Кариньш также указал, что, по мнению экспертов, ситуацию в системе здравоохранения Латвии сейчас можно охарактеризовать как "военную медицину". "Нам приходится уменьшать возможности больниц, чтобы справиться с огромным наплывом пациентов с COVID-19. В борьбе с COVID-19 мы теряем по десять жизней в день, что недопустимо", - сказал он.

С 9 ноября до 6 декабря в стране был введен режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер, затем его продлили до 11 января. Такой же режим действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 9 июня. С 10 декабря власти страны объявили чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения в связи с ростом числа госпитализированных пациентов с коронавирусом.-0-