В Латвии строители без ковид-сертификатов не будут допускаться к работе с 15 декабря

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии после 15 декабря работать в строительной отрасли смогут только обладатели ковид-сертификтов, которые сделали прививку или переболели коронавирусом, сообщает Delfi.

Латвийская строительная ассоциация предупредила, что в строительной отрасли страны могут возникнуть форс-мажорные ситуации, поскольку заключенные ранее договоры на проведение строительных работ не учитывали требование о сертификации. Решение об обязательном ковид-сертификате ставит под угрозу выполнение заказов в срок, а часть договоров и вовсе не сможет быть исполнена. Строители прогнозируют, что работы на отдельных объектах будут совсем остановлены.

Некоторые строители не скрывают, что намерены уехать на заработки в другие страны, где для работы не будет требоваться ковид-сертификт. Эксперты прогнозируют, что большая часть непривитых уйдет в "серую зону", что может привести к росту доли теневой экономики в строительстве.

В Латвийской строительной ассоциации отметили, что действия правительства вынуждают часть квалифицированных специалистов покинуть страну, а бизнес просить о либерализации правил ввоза рабочей силы, чтобы компенсировать дефицит работников. При этом уточняется, что дефицит кадров остается самой острой проблемой в отрасли.

Складывается ситуация, когда человек не может работать не из-за отсутствия квалификации или проблем со здоровьем, а из-за несоизмеримого государственного регулирования, заявили в ассоциации.

Уровень вакцинации от коронавируса в латвийских строительных компаниях довольно разный. В одних привито менее 20% работников, в других - 100%. Средний показатель по отрасли составляет 70-75%.-0-