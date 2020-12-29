В Латвии в новогоднюю ночь вводится комендантский час

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час с 22:00 до 05:00 в новогоднюю ночь из-за распространения коронавируса. Об этом Государственная канцелярия республики сообщила агентству LETA, информирует ТАСС.

По ее информации, все жители Латвии должны будут находиться по месту жительства с 22:00 до 5:00 с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января. Ожидается, что официально это решение будет утверждено правительством 30 декабря.

Режим ЧП, введенный в Латвии в связи с пандемией, будет продлен до 7 февраля. Решение об этом принято на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению. "Правительство решило продлить режим чрезвычайного положения до 7 февраля", - сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш, передает ТАСС. По его словам, 30 декабря состоится еще одно заседание кабинета и Совета по кризисному управлению, на котором будут уточнены новые ограничительные меры.

Глава правительства считает, что уже введенных мер для сдерживания коронавируса недостаточно. Он указал на необходимость предотвратить высокую смертность - на протяжении последних семи дней от COVID-19 в Латвии в среднем ежедневно умирали 17 человек.

Как заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, заболеваемость коронавирусом в республике не снижается неделями, поэтому правительство пошло на более жесткие меры для борьбы с инфекцией. "Чтобы побороть соблазн встретить Новый год в кругу друзей, мы ввели довольно радикальные ограничения", - сказала она.

Как заявил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии Георг Мурашев, заболеваемость COVID-19 в республике остается высокой.

По его словам, на прошлой неделе увеличилось количество латвийцев, которые заразились дома или в тесном контакте с членами семьи. Высокая заболеваемость наблюдается также в медучреждениях и центрах социальной помощи. А число госпитализированных пациентов на прошлой неделе увеличилось на 6,4% по сравнению с неделей ранее, в среднем оно составляет 114 человек в день.-0-