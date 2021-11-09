В Латвии в октябре зафиксирована рекордная с 2009 года инфляция

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень потребительских цен в Латвии в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает Delfi.

В последний раз столь высокая годовая инфляция в стране была зафиксирована в апреле 2009 года.

Отмечается, что наибольший вклад в рост цен внесло подорожание тепловой энергии, электроэнергии и природного газа, автомобильного топлива, а также продуктов питания.

По сравнению с октябрем 2020 года электроэнергия для домохозяйств подорожала на 18%, природный газ - на 51%, а тепловая энергия - на 18%. Дизельное топливо за год стало дороже на 35,8%, бензин - на 29,3%, а автогаз - на 38,9%.

В категории продуктов питания за год сильнее всего подорожали свежие овощи (на 14,8%), картофель (37%), мясо домашней птицы (10,6%), молочные продукты (10,1%), растительное масло (26,8%), рис (10,2%), оливковое масло (10,2%).-0-