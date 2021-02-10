В Латвии впервые обнаружили высокопатогенный птичий грипп

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У диких птиц Латвии впервые обнаружили высокопатогенный птичий грипп, сообщает портал Delfi.

По данным Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), птичий грипп обнаружен у двух мертвых лебедей в Юрмале. Это первый случай птичьего гриппа в Латвии.

В связи с этим министерство земледелия Латвии планирует ввести дополнительные меры безопасности на птицефермах по всей стране, включая ограничения прямых или косвенных контактов домашних птиц с дикими.

ПВС призывает латвийских птицеводов не выпускать домашнюю птицу из помещений и загонов, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами, особенно водоплавающими. Также птицеводам стоит воздерживаться от закупок птицы в других странах Европы.

Высокопатогенный птичий грипп с начала 2021 года был обнаружен у диких птиц в 20 странах Европы, а у домашних птиц - в 16 странах.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к гибели птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие птицы. Домашняя птица может заразиться при прямом контакте с инфицированными дикими птицами или при попадании вируса в организм с зараженной пищей или водой.-0-