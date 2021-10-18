В Латвии введут жесткий локдаун на четыре недели из-за коронавируса

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жесткий локдаун будет введен в Латвии на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Такое решение в понедельник принял Совет по кризисному управлению, сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Кришьянис Кариньш. Такую информацию сообщает ТАСС.

"С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун", - заявил глава правительства. Большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты, отметил он. Данное решение еще предстоит утвердить правительству на заседании 19 октября.

Такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в Латвии. Система здравоохранения Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих. "Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - подчеркнул Кариньш.

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс со своей стороны пояснил, что в период действия локдауна все магазины, за исключением товаров первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Кроме того, планируется ввести комендантский час с 20:00 до 05:00