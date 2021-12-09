В Латвии за год цены выросли на 6,5%: больше всего подорожали картофель и бензин

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии за год цены на потребительские товары выросли на 6,5% по сравнению с ноябрем 2020. Об этом говорят данные Центрального статистического управления, сообщает портал Delfi.

Значительнее всего цены выросли на продукты и услуги, связанные с жильем и транспортом, а также на продукты питания и алкогольные напитки, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, табачные изделия и продукты, связанные со здоровьем.

Говоря о продуктах питания, в целом они подорожали на 5,6%. Заметнее всего подорожали свежие овощи - на 11,1% и картошка - на 50,2%. Сыр и творог стали дороже на 8,2%, а молочные продукты - на 10,9%. Цены на муку и крупы выросли на 18,8%, хлеб подорожал на 2,9%, рис - на 20,3%, а макаронные изделия - на 8,7%.

Алкоголь и табачные изделия подорожали в среднем на 2,5%.

Говоря о жилье, заметнее всего подорожала электроэнергия, а также тепловая энергия и природный газ. Дороже стали также услуги ремонта, аренда жилья, твердое топливо и вывоз мусора.

В сфере здравоохранения цены выросли в среднем на 3%. Подорожали услуги стоматолога и врачей-специалистов.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли на 18,7%. Главным образом подорожало топливо - на 39,1%: дизельное - на 41,2%, бензин - на 35,5%, а природный газ - на 44,6%.-0-