В Латвии зафиксирован самый резкий скачок цен на продукты за последние 10 лет

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последний год в Латвии зафиксирован самый стремительный рост цен на продукты питания - 7,9%, сообщает Delfi.
В последний раз похожие показатели инфляции в Латвии были зафиксированы в 2011 году.
По словам директора департамента макроэкономической статистики Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии Интарса Абражунса, в январе 2022 года цены на продовольствие уже выросли на 9,4%.
Больше всего в январе подорожали овощи. По сравнению с 2021 годом, их цена выросла более чем на 20%. Однако за капусту, репчатый лук и морковь жители теперь платят на 30% больше. Также дороже стали растительные масла, молоко, сыр и яйца.
Между тем, хлеб и зерновые продукты за год в среднем подорожали на 10%. Кроме того, Интарс Абражунс заявил, что некоторые продукты, например, картофель и гречневая крупа стали дороже на 60%.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены не снизятся.-0-