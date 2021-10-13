В Латвии зафиксирован суточный максимум по заболеваемости COVID-19

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние сутки в Латвии были подтверждены 2236 новых случаев COVID-19 - это рекордный показатель за все время пандемии, пишет латвийский новостной интернет-портал Press.

Как отмечает издание, за последние сутки в Латвии был проведен 21 731 тест на COVID-19 и зарегистрировано 2236 новых случаев инфицирования: из выявленных 1799 человек не сделали прививку или не окончили курс вакцинации, 437 - прошли полный курс вакцинации, 17 - умерли. Скончавшиеся входили в возрастную группу от 40 до 99 лет.

Всего в Латвии с начала пандемии COVID-19 были инфицированы 175 890 человек.-0-