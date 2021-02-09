В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов

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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) запретил на территории Латвии трансляцию 16 российских каналов, в том числе "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия", сообщил в Twitter председатель совета Иварс Аболиньш.
Как написал Иварс Аболиньш, решение было принято, потому что не было возможности получить информацию о том, кто будет представлять эти программы в Латвии.
НСЭСМИ исключает из списка ретранслируемых в Латвии программ "РЕН ТВ Балтия", "НТВ Мир Балтия", "Карусель", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life.
Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.-0-