В Латвии запретили трансляцию телеканала "Россия-РТР"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил на год трансляцию российского телеканала "Россия-РТР". Об этом сообщил в своем Twitter руководитель НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

"Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать. НСЭСМИ сегодня утром принял решение с 15 февраля на год запретить трансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии", - написал он.

Кроме того, в Латвии с 1 февраля прекратили трансляцию пять российских телеканалов: "Первый балтийский канал", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".-0-