В Латвии завершилось голосование на выборах в Европарламент

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах в ЕП завершилось в Латвии 25 мая в 20:00, сообщает ТАСС. Предварительные официальные результаты будут объявлены в полночь с 26 на 27 мая, когда голосование завершится во всех странах-участницах Евросоюза.

По этому случаю в Доме ЕС в Риге состоится пресс-конференция, организованная Бюро ЕП в Латвии и Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны. В ней примут участие руководители представительства ЕП и Центризбиркома, местные политологи и социологи.

В свою очередь 25 мая через час после закрытия избирательных участков ЦИК проведет пресс-конференцию о ходе выборов и подсчете голосов.

В целом выборы прошли в спокойной обстановке, без серьезных инцидентов, передает ТАСС. Служба госбезопасности сообщила, что получила 18 сигналов о возможных нарушениях при проведении выборов, которые в основном связаны с организацией голосования, однако большинство из них не подтвердились. Полиция Латвии сообщила, что 25 мая возбудила два административных делопроизводства о размещении предвыборной агитации.

Выборы в Европарламент проходят с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах государств. В Европарламент от Латвии избираются восемь депутатов, всего же на выборах в ЕП от страны было зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты. На выборах работали 998 участков - 954 на территории Латвии и 44 за рубежом.-0-