В Латвии завершилось голосование на выборах в местные органы самоуправления

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах в местные органы самоуправления завершилось в Латвии. Центральная избирательная комиссия республики начала подсчет голосов. Первые предварительные результаты выборов ожидаются в ночь на воскресенье. Такую информацию сообщает ТАСС.

Явка избирателей на выборах составила чуть более 28% - свои голоса отдали около 270 тыс. человек, включая данные предварительного голосования. Всего в списках избирателей на муниципальных выборах было зарегистрировано 964 339 человек.

Как отметила глава ЦИК Кристине Берзиня, сравнительно низкая активность населения на выборах не стала сюрпризом и была ожидаема. "Сыграл свою роль недостаток очных предвыборных кампаний и встреч с кандидатами, а также усталость людей от политики", - подчеркнула она.

В целом выборы прошли в спокойной обстановке, без каких-либо серьезных инцидентов. Государственная полиция Латвии сообщила, что начала два уголовных процесса по факту возможной покупки голосов граждан - в городе Екабпилсе и в Земгальском регионе. Еще в двух других районах страны были начаты две проверки в связи с возможным подкупом избирателей. В свою очередь в Латгальском регионе был начат административный процесс в связи с неубранными агитационными материалами, еще несколько сигналов о нарушении запрета на политическую агитацию проверяются.

Всего на выборах работали 755 избирательных участков, граждане могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Гражданам нужно избрать 664 депутата в шести городах государственного значения и 34 краях. Всего на выборах было подано 318 кандидатских списков, а на депутатские мандаты претендуют 5 448 кандидатов. Чтобы пройти в самоуправление, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.-0-