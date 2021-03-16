В Лейпциге авто въехало в группу людей - есть погибшие и раненые

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли и еще два серьезно пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в городе Лейпциг в Германии. Об этом сообщает газета Bild.

Вызов в полицию поступил сегодня около 10 часов утра. Автомобиль въехал в группу людей, находившихся на остановке трамвая. Для оказания помощи пострадавшим задействован спасательный вертолет.

"В настоящее время службы экстренной помощи находятся на улице Прагерштрасс в Лейпциге, где в результате аварии пострадали несколько человек. Инцидент произошел в результате наезда авто с 50-летним водителем на группу людей. Есть двое погибших и двое раненых" - сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

По предварительной информации правоохранителей, произошедшее является несчастным случаем, его подробности будут уточняться. Место происшествия на данный момент полностью оцеплено.-0-