ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 16 марта 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:52 Житель Витебска задержан за блокирование железной дороги Происшествия
14:49 Греция готовится в апреле открыть туристический сезон В мире
14:46 В Лейпциге авто въехало в группу людей - есть погибшие и раненые В мире
14:37 День открытых дверей пройдет 20 марта в Военной академии Беларуси Общество
14:24 Британский штамм коронавируса в Беларуси: что известно и нужны ли дополнительные меры Общество
14:21 Среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано ни одного летального исхода - Гинцбург В мире
14:17 В Брестской области акцию в память о сожженных деревнях проведут в 14 районах Регионы
14:14 Суд вынес приговор по делу о нарушении общественного порядка в Минске Происшествия
13:58 Жителя Скиделя будут судить за призывы к агрессии в отношении милиции Происшествия
13:56 ФОТОФАКТ: Акция по благоустройству мемориала на месте сожженной деревни прошла в Могилевском районе Регионы
13:53 Игорь Демиденко представлен в качестве командующего войсками ЗОК Общество
13:49 Линевич: одно из решений вопроса благоустройства старых дворов - участие жителей Регионы
13:43 Новый сервисный центр ММЗ появится в Брестской области Экономика
13:42 Органы прокуратуры Брестской области направили в 2020 году почти 300 исков о возмещении ущерба Регионы
13:38 Пассажирский электротранспорт в столице будет активно развиваться - Кухарев Регионы
13:26 Совет ООН по правам человека утвердил итоги универсального периодического обзора Беларуси Политика
13:23 "Белавиа" возобновляет рейсы в Ригу с 22 марта Общество
13:18 Российский рубль на торгах 16 марта подорожал, евро и доллар подешевели Экономика
13:14 Андрейченко - молодежи: вы всегда должны быть патриотами своей страны Регионы
13:11 Беларусь и Пакистан усилят сотрудничество в промышленной и научно-технической кооперации Экономика
13:01 Эпидемиологическая ситуация в РФ позволяет постепенно снимать ограничения - Песков В мире
13:01 Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси Экономика
12:47 Минчанин приговорен к 4 годам колонии за подстрекательство к даче взяток и мошенничество Происшествия
12:42 Швеция приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca В мире
12:40 В Бресте перенесли ежегодный форум-выставку деловых контактов Регионы
12:39 Малашенко: к повышению потребления электроэнергии в связи с вводом БелАЭС нужно подходить рационально Экономика
12:34 Четверо жителей Речицкого района сливали топливо из фур Происшествия
12:32 Вооруженные конфликты в мире сохраняются из-за неконтролируемой доступности оружия - Ленчевская Общество
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735 Общество
12:28 Задержан администратор дворового чата и Telegram-канала "Новая Боровая 98%" Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
16 марта 2021, 14:46

В Лейпциге авто въехало в группу людей - есть погибшие и раненые

Фото focus.de
Фото focus.de

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли и еще два серьезно пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в городе Лейпциг в Германии. Об этом сообщает газета Bild.

Вызов в полицию поступил сегодня около 10 часов утра. Автомобиль въехал в группу людей, находившихся на остановке трамвая. Для оказания помощи пострадавшим задействован спасательный вертолет.

"В настоящее время службы экстренной помощи находятся на улице Прагерштрасс в Лейпциге, где в результате аварии пострадали несколько человек. Инцидент произошел в результате наезда авто с 50-летним водителем на группу людей. Есть двое погибших и двое раненых" - сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

По предварительной информации правоохранителей, произошедшее является несчастным случаем, его подробности будут уточняться. Место происшествия на данный момент полностью оцеплено.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Германия ДТП
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Getty Images Греция готовится в апреле открыть туристический сезон
Фото из архива Среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано ни одного летального исхода - Гинцбург
Фото из архива Эпидемиологическая ситуация в РФ позволяет постепенно снимать ограничения - Песков
Фото EPA - EFE Швеция приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Фото из архива Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Фото ТАСС В России за сутки выявили 9393 заразившихся коронавирусом
Главное
Во время совещания Решения на стыке двух миров - на совещании у Лукашенко обсудили IT и финансы
В Беларуси планируют сформировать госорган по регулированию цифровой сферы
Андрейченко: корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны
Встречайте весну на "Гавайях"! Квартиры в новостройке Minsk World – от 2260 рублей за метр
Топ-новости
В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города - Шульган
Беларусь и Россия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки
В Брестской области акцию в память о сожженных деревнях проведут в 14 районах
Совет ООН по правам человека утвердил итоги универсального периодического обзора Беларуси
Мокрый снег с дождем и до +7°С ожидается в Беларуси 17 марта
Малашенко: к повышению потребления электроэнергии в связи с вводом БелАЭС нужно подходить рационально
Игорь Демиденко представлен в качестве командующего войсками ЗОК
Профилактическая акция "Будь в безопасности!" пройдет 19-24 марта в Беларуси
Андрейченко - молодежи: вы всегда должны быть патриотами своей страны
Линевич: одно из решений вопроса благоустройства старых дворов - участие жителей
За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735
"Белавиа" запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы
Пассажирский электротранспорт в столице будет активно развиваться - Кухарев
Минздрав: в ремонте находится всего 5% высокотехнологичного медоборудования
Финальный турнир "Кожаного мяча" принимает Футбольный манеж в Минске
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.