В Лейпциге в новогоднюю ночь сгорели семь джипов вооруженных сил ФРГ

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь автомобилей Бундесвера сгорели в новогоднюю ночь в Лейпциге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города.

10 машин находились на парковке одного из автоцентров. В полиции считают, что их умышленно подожгли. В целом же минувшая ночь в Лейпциге прошла спокойно.

В Берлине за ночь в отделения неотложной помощи было доставлено около 10 человек, пострадавших при взрыве пиротехники. В основном речь идет об ожогах и переломах, но в двух случаях пришлось ампутировать конечности.

Власти Берлина ранее определили во всех 12 административных округах 56 зон, где был запрещен запуск фейерверков и петард. Там не только нельзя было взрывать пиротехнику, но и собираться в Новый год.

В целом в городе ночь прошла спокойно в сравнении с предыдущими годами. Тем не менее в отдельных районах имели место нападения на полицейских, поджоги припаркованных автомобилей. В столичном районе Букков полностью сгорел супермаркет площадью 800 кв м.-0-