В Ленобласти РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий жителей

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Ленинградской области в пятницу опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю 2021 года среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

"Руководителям государственных и муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19", - говорится в опубликованном документе.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Московские организации и индивидуальные предприниматели должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников, следует из опубликованного указа мэра столицы Сергея Собянина. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан обязала провести и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.-0-