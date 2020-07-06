В лесах четырех регионов России введен режим ЧС

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации действует в лесах четырех регионов России, в трех он введен частично, сообщает ТАСС.

По данным МЧС России, еще в 38 регионах действует особый противопожарный режим, в 20 он введен частично.

"В 15 регионах действует 471 очаг природных пожаров на площади активного горения более 1,5 тыс. га. Тушение природных пожаров продолжается", - отметили в МЧС.

Наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, Камчатском, Красноярском краях, Амурской, Иркутской, Магаданской областях и Чукотском автономном округе. Для тушения природных пожаров в этих регионах за неделю задействованы девять воздушных судов ведомства, сброшено 784 т воды. Распространения пожаров в сторону населенных пунктов не допущено.-0-