В лесах Красноярского края из-за пожаров введен режим ЧС

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Красноярского края РФ ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за сухой и жаркой погоды в северных районах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого министерства лесного хозяйства.

В связи с действием режима ЧС доступ людей и въезд транспорта в леса ограничен. На территории гослесфонда усилено патрулирование, инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесной охраны, полиции, МЧС, муниципалитетов проводят рейды и разъяснительную работу с местным населением.

На севере и в Приангарье установилась сухая и жаркая погода, фиксируется высокая грозовая активность при отсутствии осадков. По данным на утро 2 июля, в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском и Эвенкийском районах действуют 44 лесных пожара на площади 41,6 тыс. га, в том числе в зоне контроля зарегистрированы 18 пожаров на площади 13,1 тыс. га.

В тушении задействованы более 630 человек и 67 единиц техники. В Кежемский и Богучанский районы дополнительно направлены около 400 пожарных. В ближайшие дни в регионе будет работать самолет-зондировщик ФБУ "Авиалесоохрана", вызывающий осадки.

В пресс-службе уточнили, что ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, жителям края сейчас стоит отказаться от походов в лес.

Годом ранее в Красноярском крае действовали 186 лесных пожаров на площади 168 тыс. га.-0-