В Лионе фермеры протестуют против школьного меню без мяса

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лионе французские сельхозработники устроили акцию протеста против решения местных властей ввести в школьных столовых меню без мяса. Как сообщает Euronews, демонстранты приехали в центр города на тракторах, а также привели с собой коз и коров.

Городские власти во избежание столпотворения в школьных столовых во время пандемии приняли решение об оптимизации обслуживания и введении единого меню. Так, в меню школьников были включены яйца и рыба, однако в нем отсутствует мясо, которое едят не все.

Протестующие с нововведениями не согласны. И без того пострадавшие из-за пандемии и закрытия ресторанов фермеры уверены, что коронавирус - лишь повод для победивших на прошлогодних муниципалных выборах "зеленых". Фермеры выступают против навязывания им вегетарианской идеологии. Также отмечается, что для детей из неблагополучных семей школьная столовая - единственное место, где можно поесть мясо.

"С начала кризиса мы провели большую работу на местном уровне, чтобы поставлять больше мяса в эти столовые. В результате доля местной продукции в меню детей увеличилась. К сожалению, решение властей переломит наметившуюся тенденцию. А что касается растительных белков, в этом вопросе мы зависим от импорта. Если их потребление французами вырастет, вырастет и импорт, особенно из стран Латинской Америки", - говорит лидер профсоюза фермеров FDSEA Паскаль Жирэн.-0-