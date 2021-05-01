В Лионе около 30 силовиков пострадали в столкновениях с хулиганами

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 сотрудников полиции пострадали в ходе столкновений с агрессивно настроенными участниками первомайской демонстрации в Лионе. Об этом сообщает ТАСС.

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных участников первомайской демонстрации в Лионе. Вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за поведения агрессивной группы примерно из 200 человек, шедших впереди колонны демонстрантов. В общей сложности на первомайскую акцию в Лионе, по данным префектуры, собрались около 3 тыс. человек.

Первомайские демонстрации проходят во многих городах Франции. По оценкам властей, в них примут участие около 100 тыс. демонстрантов. В нескольких городах, включая Лилль, Нант, Лион и Париж шествия сопровождались беспорядками и стычками с полицией.-0-

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