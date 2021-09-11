В Липецкой области в многоквартирном жилом доме взорвался газ: погибли 3 человека

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва газа в многоквартирном жилом доме под Ельцом, где погибли три человека. Об этом проинформировал прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов, сообщает ТАСС.

"Как предполагается, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение", - сказал он.

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. По предварительным данным, из дома были эвакуированы 23 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Жертвами происшествия стали три человека, в том числе ребенок, еще шесть пострадали.-0-