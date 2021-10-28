В литовском лагере для мигрантов вновь вспыхнули беспорядки, пограничники применили слезоточивый газ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центре регистрации иностранцев в литовском городе Пабраде произошли беспорядки, пограничники использовали против мигрантов слезоточивый газ, сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По сообщению СОГГЛ, пограничники вместе с переводчиками Европейского бюро поддержки убежища в одном из секторов лагеря, где проживают мигранты, общались с просителями убежища, рассказывая о порядке предоставления убежища в Литве. Однако это раздражало мигрантов.

"Один из них начал пинать стену, другие иностранцы начали собираться в группы, выражать недовольство, кричать, вести себя агрессивно. На требования сотрудников СОГГЛ они не реагировали, по причине роста напряжения и угрозы безопасности должностных лиц был использован слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

После этого иностранцы успокоились и разошлись, ни одному не потребовалась медицинская помощь.

Накануне, 27 октября, беспорядки произошли в Центре регистрации иностранцев в литовском Мядининкае, в них участвовали гражданки стран Африки. По словам пограничников, женщины вели себя агрессивно и пытались вырваться за ворота сектора. Против них был использован слезоточивый газ.-0-