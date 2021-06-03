В литовском регионе обнаружен птичий грипп

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Юрбаркском районе Литвы на ферме зарегистрирован очаг высокопатогенного вируса птичьего гриппа (H5N8), сообщает канал lrt.lt со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу.

На ферме находятся около 1,1 тыс. различных цыплят домашней птицы. Специалисты ветеринарной службы взяли образцы мертвых птиц для проведения исследований. Владельцам фермы временно запрещена торговля птицами.

Ветеринары считают, что вирус передался от диких водоплавающих птиц.

В этом году первый зарегистрированный случай птичьего гриппа в Литве был зафиксирован в январе в Каунасском районе.-0-