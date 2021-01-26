В Литве из-за снегопада более 18 тыс. домов остались без света

26 января, Вильнюс /БЕЛТА - ЭЛЬТА/. В Литве из-за обильного снегопада более 18 тыс. домов остались без электричества.
Большинство отключений электричества зафиксировано в Алитусском и Вильнюсском регионах (по 6,5 тыс.), в Утенском регионе (около 4 тыс.), Каунасском регионе (около 1,5 тыс.).
Линии электропередачи в основном были повреждены упавшими под тяжестью мокрого снега деревьями или ветками.
О нарушении в режиме работы сообщило и государственное предприятие "Почта Литвы". "Курьеры и почтальоны в сельской местности доставляют корреспонденцию получателям на автомобилях. Из-за заносов на дорогах до некоторых адресатов добраться очень сложно", - отметило почтовое ведомство.
Согласно прогнозу синоптиков, снегопад в Литве продолжится до среды.-0-