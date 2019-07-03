3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве из-за засухи объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба, сообщается на сайте правительства страны.

В заявлении правительства отмечается: ущерб от засухи можно оценить только после сбора урожая, но уже ясно, что он подвергся негативному влиянию. Прогнозируется снижение урожайности яровых культур примерно на 40%, а некоторых культур - пшеницы, ржи, рапса, гречихи - еще больше. Более низкая урожайность также повлияет на сектор животноводства.

Издание Delfi со ссылкой на Министерство окружающей среды Литвы сообщило о просьбе литовской стороны к Беларуси помочь восстановить уровень реки Нерис (Вилии) вследствие засухи.

Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси о том, что в реке Нерис на территории Литвы возникла критическая ситуация. По его оценке, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне, а также судоходству в Литве и Беларуси.

Нерис - вторая по величине река Литвы после Нямунаса. Истоки этой реки лежат в Беларуси, она протекает через Вильнюс, Кернаве и впадает в Нямунас возле Каунаса.-0-