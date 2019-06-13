В Литве из-за жары ограничивают скорость движения поездов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве из-за жары ограничивается скорость движения поездов, пассажирам рекомендовано учесть возможные опоздания, сообщает газета
"С целью обеспечения безопасности ограничивается движение всех пассажирских и грузовых поездов в дневное время - с 14.00 до 19.00. Такие меры необходимы, поскольку жара затянулась", - сообщила представитель компании "Литовские железные дороги" Новиле Валанче.
По ее словам, точное время опоздания поездов назвать сложно. Одни рейсы будут опаздывать на несколько минут, другие - на 15-20 минут.
В Литве в последние дни фиксируют температурные рекорды. Столбик термометра в Кайшядорисе 12 июня поднимался до 35,7 градуса.-0-
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