В Литве могут принять решение об отказе в госпитализации невакцинированным гражданам

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве сокращается количество свободных коек в реанимации, выделенных для больных COVID-19. В связи с этим советник премьер-министра Живиле Гудлявичене считает, что в будущем может быть принято решение об отказе в госпитализации невакцинированным гражданам, сообщает Delfi.

"На самом деле разговоры о том, чтобы не лечить непривитых - это не способ решения проблемы. Услуги здравоохранения мы должны предоставлять всем, но, возможно, будет ограничена госпитализация, чтобы они лечились на дому, тогда не придется увеличивать количество коек для ковидных больных", - сказала Живиле Гудлявичене.

В Литве как минимум одной дозой привиты 64,8% жителей. Меньше всего привитых в группе 12-15 лет - менее трети. В группе старше 80 лет привиты 67,3% жителей. Всего в Литве с начала пандемии переболели более 408 тыс. человек.-0-