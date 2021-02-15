В Литве начали работать непродовольственные магазины

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Литве с 15 февраля возобновили работу непродовольственные магазины, сообщает портал Delfi.

Правительство Литвы одобрило план постепенного смягчения карантинных ограничений. Так, с сегодняшнего дня в стране возобновили работу непродовольственные магазины, киоски и павильоны, площадь которых не превышает 300 кв.м. Также магазины должны иметь отдельный вход только для покупателей и соблюдать все нормы санитарной безопасности.

Предполагается, что более крупные магазины, салоны красоты, спортивные клубы, бары и супермаркеты Литвы смогут возобновить свою работу не ранее весны. Однако точные даты пока не называются.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Литве превышает 187 тыс. Число летальных исходов составило 2988.-0-