В Литве началось досрочное голосование на президентских выборах

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование на назначенных на 12 мая президентских выборах началось сегодня в Литве. Одновременно граждане досрочно голосуют на референдумах о введении двойного гражданства и сокращении депутатского корпуса в парламенте с 141 до 121 депутата, сообщает ТАСС.

Досрочное голосование обычно проводится в течение двух дней. На этих выборах принято решение продлить его до пяти дней.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и данным социологических опросов, фаворитами президентской гонки являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 43-летняя экс-министр финансов, депутат парламента Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.-0-