В Литве началось голосование на парламентских выборах

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование в первом туре очередных выборов в Сейм (однопалатный парламент) началось в воскресенье в Литве. В республике в 07:00 по местному времени открылось около 2 тыс. избирательных участков, волеизъявление продлится до 20.00, сообщает ТАСС.

Второй тур пройдет 25 октября в тех одномандатных округах, где не будет выявлен победитель. В нем участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

За 141 депутатский мандат поборются 1754 кандидата - представители семи политических партий и самовыдвиженцы (около 30). В многомандатных округах партия должна преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы пройти в Сейм. В тройку фаворитов, по мнению экспертов, входят правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", крупнейшая оппозиционная консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" и Социал-демократическая партия Литвы.

Парламентарием может стать постоянно проживающий в Литве гражданин в возрасте 25 лет и старше. Самому пожилому из претендентов - 86 лет.

Сейм избирается на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам. Выборы будут считаться состоявшимися при явке не менее 25% избирателей. Правом голоса обладают более 2,4 млн человек.-0-