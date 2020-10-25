В Литве началось голосование во втором туре парламентских выборов

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование во втором туре очередных выборов в Сейм (однопалатный парламент) началось сегодня в Литве. В республике в 07.00 по местному времени открылись избирательные участки в тех округах, где в первом туре победители не определились. Голосование продлится до 20.00.

Во втором туре избирателям предстоит назвать обладателей 68 из 141 мандата. Сейм избирается на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам. В первом туре, состоявшемся две недели назад, избиратели отдали голоса за кандидатов в депутаты по партийным спискам (70 мандатов), а в одномандатных округах определились только три депутата. Во второй тур в оставшихся 68 округах прошли по два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Парламентарием может быть избран постоянно проживающий в Литве гражданин в возрасте старше 25 лет. Верхней возрастной планки и имущественного ценза для кандидатов нет. Самому пожилому кандидату из 1754 баллотировавшихся на 141 место было 86 лет.

Правом голоса, согласно спискам Главной избирательной комиссии, во втором туре обладают немногим более 2,3 млн человек. На этом этапе в голосовании уже не участвуют граждане, зарегистрированные в трех округах, где все решилось две недели назад. Выборы будут считаться состоявшимися при явке не менее 25%. В первом туре она составила 47,16%.-0-