В Литве непривитых студентов обязали сдавать COVID-тесты за свой счет

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве непривитые студенты могут посещать занятия при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сданного за свой счет, сообщает Rubaltic.

Ранее правительство Литвы компенсировало затраты на тестирование тем, кто не вакцинирован. Привитых студентов будут пускать в вузы при предъявлении "паспорта возможностей", который выдается после прохождения вакцинации.

Правительство приняло соответствующее решение для стимулирования вакцинации. Стоимость теста на коронавирус в Литве составляет около 70 евро, пишет ТАСС.

В середине октября страны Балтии вышли на лидирующие позиции по заболеваемости и смертности от коронавируса в Европе.-0-