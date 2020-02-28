В Литве обнаружен первый случай заражения коронавирусом

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Литвы сообщило о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране. Такая информация опубликована на официальном сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Зараженная - женщина, которая 24 февраля вернулась из Вероны (Италия). Сейчас она находится в больнице Шяуляй. У пациентки нет повышенной температуры и ярко выраженных симптомов.

Власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-