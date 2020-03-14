В Литве около 36 тыс. потребителей остаются без электричества после урагана

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 36 тыс. клиентов электросетей в Литве остаются без электричества после урагана 12 марта. Об этом сообщает предприятие - оператор распределительных сетей Energijos skirstymo operatorius, информирует ТАСС.

"Проблемы с электричеством из-за стихийного явления пока не устранены для 36 тыс. клиентов, - говорится в сообщении. - Круглосуточной работой по устранению неисправностей, вызванных обрывами на линиях электропередачи, заняты около 300 оперативных бригад".

По оценкам оператора, бедствия подобного масштаба в Литве не было в течение последних 15 лет. В отдельных районах скорость ветра в ночь на 13 марта превышала 30 м/с. Больше всего стихийное явление затронуло запад и север страны. Всего электричество отсутствовало примерно у 200 тыс. потребителей.-0-