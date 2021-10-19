В Литве организовавшей митинг учительнице грозит до 5 лет за призыв к госперевороту

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Литвы сообщила, что начато расследование по факту призыва к осуществлению переворота и свержению законной власти в стране. С такими заявлениями 16 октября на антиковидном митинге выступила его организатор, учительница Астра-Геновайте Астраускайте, сообщает Delfi.

По данным прокуратуры, организатор митинга у здания парламента, как подозревают, публично призывала к военному перевороту и насильственному свержению законной власти в стране. За такое правонарушение по УК Литвы грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Расследование проводит полиция Вильнюса, его контролируют прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры.

Учительница Астра-Геновайте Астраускайте 16 октября провела на Кафедральной площади митинг против антикоронавирусных ограничений, на который собралось около 150 человек. С Кафедральной площади участники акции по проспекту Гедиминаса дошли до парламента, а потом вернулись к зданию правительства, где выступали с речами и критиковали власть.

Астра-Геновайте Астраускайте также была организатором митинга 10 августа, который перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Подозрения в организации беспорядков предъявлены более чем 50 гражданам.-0-