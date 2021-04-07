В Литве полицейские провели акцию протеста против отказа властей в приоритетной вакцинации

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские сотрудники полиции устроили акцию протеста у здания правительства в центре Вильнюса против отказа властей в приоритетной вакцинации для сотрудников правоохранительных органов, сообщает литовское национальное радио и телевидение LRT.

Полицейские установили специальные знаки, выражающие символический контрольно-пропускной пункт в условиях карантина и запрета на поездки между муниципалитетами, чтобы привлечь внимание правительства к их вкладу в борьбу с пандемией коронавируса и потребовать первоочередной вакцинации. В настоящее время сотрудников полиции будут вакцинировать только в том случае, если останутся вакцины.

Председатель профсоюза полиции Литвы Рома Катинене заявила, что полицейских не успокоили обещания министра внутренних дел Агне Билотайте о том, что вакцинация сотрудников правоохранительных органов начнется на этой неделе. "Простые обещания, что полицейские будут вакцинированы в конце недели, что они будут вакцинированы массово, нас не удовлетворяют", - сказала Рома Катинене, уточнив, что протесты будут продолжаться, если власть никак не отреагирует на их призыв. По ее словам, в Вильнюсе было вакцинировано меньше всего полицейских.

По данным ТАСС, вакцинация от коронавируса началась в Литве 27 декабря прошлого года и проводится в зависимости от категории риска. В первую очередь прививки делались работникам системы здравоохранения, людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями. За все время привились 404,4 тыс. человек, что составляет 14,4% населения страны.-0-