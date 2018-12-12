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В Литве предлагают ввести распределение студентов-бюджетников

В мире 12.12.2018 | 21:04
Фото baltnews.lt
Фото baltnews.lt

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты литовского сейма хотят обязать студентов-бюджетников отработать в Литве не меньше 3 лет, если государство предоставляет им работу по специальности. Такую поправку к закону об обучении зарегистрировали депутаты партии "Порядок и справедливость", сообщает ресурс Delfi.lt.

В соответствии с проектом "студенты, за обучение которых в Литве или за границей платило государство, по окончании учебы обязаны отработать в Литве не меньше 3 лет в течение 10 лет после окончания вуза, если государство предоставляет им возможность работать по специальности, или же им придется вернуть деньги государству".

Государство гарантирует студентам, если они хорошо учатся, бесплатное обучение за счет госбюджета. "Бывают случаи, когда студент-бесплатник, окончив вуз, уезжает за границу и не остается в Литве, поскольку у него нет мотивации. Так создается ситуация, при которой за деньги Литвы готовят специалистов для других стран", - указали депутаты.

Цель проекта - удержать в Литве молодых и образованных людей.

По нынешнему закону, студенты-бесплатники после окончания учебы могут уезжать жить и работать в любую страну.

Согласно поправкам, новый закон должен вступить в силу с 1 сентября 2019 года.-0-

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Теги
депутаты, законодательство, Литва, образование, парламент, студенты
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