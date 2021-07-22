В Литве предложили непривитым самим оплачивать лечение от COVID-19

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил ввести плату за лечение от коронавируса людей, отказавшихся от вакцинации. Как сообщает Delfi, стоимость лечения может достигать 134 тыс. евро.

По словам мэра Вильнюса, его удивляет, что за лечение от коронавируса граждан, отказывающихся прививаться, большие деньги платят из бюджета. "Мне кажется, надо все расставить на свои места, чтобы люди сами отвечали за свои решения", - сказал Ремигиюс Шимашюс.

В среднем лечение в больнице от COVID-19 стоит 1,7 тыс. евро. Если человека подключают к аппарату ИВЛ, то стоимость лечения варьируется от 5 тыс. до 33 тыс. евро. А в случае сложного лечения плата возрастает да 134 тыс. евро.

Заявление мэра Вильнюса вызвало дискуссии в рядах юристов и политиков. Одни говорят, что парламент одобрил бы такой порядок, а другие ссылаются на Конституцию Литвы, в которой гарантируется бесплатное лечение.

В Литве на данный момент не использован почти миллион доз вакцины. Почти 15 тыс. доз уничтожили, поскольку в июле истек их срок годности.-0-